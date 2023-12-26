Косметолог Жукова поделилась советами, как ухаживать за кожей в зимнее время

Врач-косметолог Дарья Жукова рассказала, как эффективно ухаживать за кожей в зимнее время. Советы особенно пригодятся в период новогодних праздников, когда многие россияне проводят время на улице, сообщает tagilcity.ru .

Первый совет. Всегда необходимо увлажнять кожу. Зимой стоит приобрести питательный крем, который рекомендовано всегда наносить на лицо перед выходом на улицу.

«Он будет выполнять не только питательную функцию, но и барьерную и защитную функцию. Выбираем крем, в состав которого входят натуральные масла, гиалуроновая кислота», — поясняет врач-косметолог из Нижнего Тагила Дарья Жукова.

Второй совет. Зимой липидный слой кожи повреждается из-за резких перепадов температуры. Не стоит дополнительно травмировать кожу умыванием слишком холодной или горячей водой.

Третий совет. Важно правильно подбирать косметические средства. Если летом они должны быть на основе гелевых компонентов, то зимой - кремовых и масляных. От косметики, в которой содержится спирт, стоит отказаться полностью.

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Четвертый совет. Следить за питанием необходимо в любой сезон. В меню должны присутствовать жиры. Не стоит забывать и о водном балансе.

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