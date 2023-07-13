Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг
Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
В четверг, 13 июля, в Московском регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от тринадцати до восемнадцати градусов тепла, в столице — от пятнадцати до семнадцати градусов.
Ветер прогнозируется западного и северо-западного направлений. Порывы могут достигать двенадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ранее автоэксперт Николай Барановский рассказал, что всегда должно быть в машине в жаркую погоду.