Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

В четверг, 13 июля, в Московском регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от тринадцати до восемнадцати градусов тепла, в столице — от пятнадцати до семнадцати градусов.

Ветер прогнозируется западного и северо-западного направлений. Порывы могут достигать двенадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее автоэксперт Николай Барановский рассказал, что всегда должно быть в машине в жаркую погоду.