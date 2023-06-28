Две бутылки воды и шторка: разбираемся, как собрать спасательный автосаквояж для жаркой погоды

Иногда в салоне авто невозможно находиться: в дождь потеют окна, а в жару сильно нагревается салон. Чтобы избежать дискомфорта, стоит подумать о спасительном саквояже, который легко поместится в любом багажнике.

В жару всегда стоит возить с собой бутылку питьевой и непитьевой воды. Одна спасет вас, а вторая поможет наполнить бачок омывающей жидкости. Чтобы салон не был похож на перегретую сауну, возите складную солнцезащитную шторку.

«Заправлять кондиционер необходимо по мере его «истухания», а салонный фильтр менять каждые 15–20 тыс. км. Также важна проверка печного оборудования в автомобиле и всей системы: если что-то вышло из строя, автомобиль будет «потеть», а в жару выдавать горячий воздух», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Защита для сидений поможет предотвратить повреждения от солнечных лучей и избежать перегрева сидений. А специальный чехол для руля и ручки переключения передач поможет предотвратить их ранний износ. В спасительную сумку стоит положить дождевик, его сложно забыть в гостях или потерять, как зонтик.

«Очиститель зеркал поможет обеспечить хорошую видимость. Но если что-то все-таки мешает, лучше остановиться и постараться исправить недостаток. Дополнительные полотенца или салфетки помогут высушить мокрые поверхности внутри машины и сохранить салон в чистоте», – уточнил эксперт.

В аварийный комплект можно включить дополнительную одежду, фонарик, батарейки, зарядное устройство для мобильного телефона и другие полезные вещи, которые могут пригодиться в экстренной ситуации.

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