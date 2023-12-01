Жителям Подмосковья рассказали о погоде в первый день декабря

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный снег, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов мороза, в столице — от трех до пяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в первый день декабря, по данным синоптиков, составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье прошел самый мощный за последние сорок лет снегопад.