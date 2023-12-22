Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус двух до плюс трех градусов, в Москве — от нуля до двух градусов тепла. Ветер будет южного и юго-восточного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, будет низким и составит семьсот двадцать девять миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей Московского региона в новогоднюю ночь.