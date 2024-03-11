Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус двух до плюс трех градусов, в Москве — от плюс одного до плюс трех градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, какая погода может привести к инсульту.