Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами продут дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от восемнадцати до двадцати трех градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов.

Ветер будет южного направления со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что, по его прогнозам, каждый год в России будет расти число смерчей.