Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник
Дожди и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в понедельник
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Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что первая половина августа в Московском регионе будет дождливой.