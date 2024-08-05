Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати одного до двадцати шести градусов тепла, в Москве — от двадцати трех до двадцати пяти градусов.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что первая половина августа в Московском регионе будет дождливой.