Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

Сегодня в столичном регионе ожидается сухая и почти безветренная погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати четырех до двадцати девяти градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в Московском регионе в начале осени.