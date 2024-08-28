Метеоролог Ильин дал прогноз погоды в Московском регионе в начале осени

По словам метеоролога Александра Ильина, в столичном регионе до конца августа ожидается сухая погода без осадков, она продлится до начала первого месяца осени. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что осадков также не ожидается, ночью температура воздуха будет составлять 11-16 градусов. Также ожидается стационарный, обширный и блокирующий циклон, слабый ветер с южной тягой.

По мнению синоптика, жаркая и сухая погода в Московском регионе продлится и после 1 сентября. Всю первую декаду сентября ее станет определять антициклон, и в дневные часы при незначительной облачности воздух будет прогреваться до +23-28 градусов.

Он подчеркнул, что жителей и гостей столичного региона на следующей неделе ожидает молодое бабье лето.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал условия купания в водоемах столичного региона в конце августа.