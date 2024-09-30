Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник
Небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются сегодня в столичном регионе
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Сегодня в Москве и в Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха в столице составит от двенадцати до четырнадцати градусов тепла, в области — от одиннадцати до шестнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет северного и северо-восточного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, а атмосферное давление составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба, уточнили метеорологи.
Ранее заместитель главврача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью.