Жителям Подмосковья рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 21 августа, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати до двадцати пяти градусов тепла, в Москве — от двадцати одного до двадцати трех градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее в МЧС сообщили об устранении последствий подтопления на складе Wildberries в Электростали, где из-за ливня рухнула кровля.