МЧС устранило последствия подтопления ТЦ и склада Wildberries в Подмосковье из-за ливня

Спасатели устранили последствия подтопления на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

На территории комплекса из-за ливня рухнула крыша, уточнили в ведомстве со ссылкой на замдиректора по безопасности сортировочного комплекса компании. Также на складе Wildberries затопило парковку. Было эвакуировано двадцать работников. Никто не пострадал.

По данным Mash, ливень затопил около 500 квадратных метров склада. Весь товар, по информации журналистов, перевезли в те зоны склада, которые не пострадали от проливного дождя.

Также ликвидированы последствия подтопления в торговом центре «Шоколад» в подмосковном Реутове. Там прорвало водопроводную трубу. Из-за ЧП были эвакуированы посетители магазина одежды на первом этаже. Сейчас ТЦ работает в штатном режиме.

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