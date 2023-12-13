Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Пройдет снег. Местами осадки будут обильными. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов мороза, в Москве — от пяти до семи градусов. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят один миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Московской области зафиксировали первые двадцатиградусные морозы. Самым холодным местом стал Клин. Там столбики термометров опускались до отметки почти в минус двадцать два градуса.