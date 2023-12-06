Первые 20-градусные морозы зафиксировали в Московской области

Минувшей ночью в Подмосковье зафиксировали первые морозы с температурой минус 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Самым холодным местом в регионе стал Клин. Там столбики термометров опустились до отметки в минус 21,8 градуса.

«Это вторые по силе декабрьские морозы в этом городе (в Клину. — прим. ред.) за последнее десятилетие — холоднее было только в декабре 2021 года, почти минус двадцать пять градусов», — указал метеоролог.

В европейской части страны самыми морозными стали Архангельская область и Республика Коми, добавил Тишковец. Температура воздуха в некоторых населенных пунктах этих регионов составила 35,5 и 39,4 градуса соответственно.

Ранее эксперт по безопасности Игорь Малышенко рассказал, как подготовить автомобиль к морозу и метели.