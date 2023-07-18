Жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 18 июля, в Московском регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами прогнозируется гроза.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье составит от 23 до 28 градусов тепла, в столице — от 25 до 27 градусов.

Ветер будет юго-западного и западного направлений с порывами до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью подмосковный главк МЧС предупредил жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся до 11 часов утра вторника. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра при грозе будут достигать пятнадцати метров в секунду.

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