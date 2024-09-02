Жителям Подмосковья рассказали о полезных вариантах перекуса для школьника
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Перекус для школьника должен быть здоровым и питательным, такая еда должна подходить для быстрого употребления и сохранять свежесть в течение нескольких часов. Об этом рассказали врачи НИКИ детства, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Если ее планируется съесть в ближайшее время, после второго-третьего урока, то можно положить ребенку с собой ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Если вы кладете хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», — предложила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова, в свою очередь, советует выбирать в качестве перекуса роллы из лаваша с мясным и овощным наполнением или мини-пиццу с таким же составом. В качестве сладкого она рекомендует приготовить батончики из овсяных хлопьев с орехами, изюмом и цукатами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.