Жителям Подмосковья рассказали о полезных вариантах перекуса для школьника

«Если ее планируется съесть в ближайшее время, после второго-третьего урока, то можно положить ребенку с собой ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Если вы кладете хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», — предложила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.