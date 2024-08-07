Жителям Подмосковья рассказали о пользе козьего молока

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям региона о пользе козьего молока. В Подмосковье производством молочной продукции занимаются десятки предприятий.

Структура жира, который содержится в козьем молоке, мелкодисперсная, в связи с чем такое молоко легче усваивается. Кроме того, в козьем молоке содержится больше меди, марганца и молибдена, чем в коровьем.

Помимо этого, в нем содержится много кальция и витаминов. Благодаря низкому содержанию лактозы такое молоко могут употреблять даже люди с ее непереносимостью.

В Подмосковье из козьего молока производят и сыры различных видов. Приобрести такую продукцию можно на фермах, рынках и ярмарках.