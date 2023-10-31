Жителям Подмосковья рассказали о пользе тыквы

Подмосковный нутрициолог Дарья Иванова рассказала РИАМО о пользе тыквы. По ее словам, это очень ценный продукт, из которого можно приготовить огромное количество блюд, в том числе десерты и напитки.

Специалист отметила, что в тыкве содержится большое количество калия, антиоксидантов и полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить уровень холестерина.

Лютеин, ретинол, зеаксантин, содержащиеся в тыкве, полезны для зрения, а витамины С и Е, а также бета-каротин укрепляют иммунитет и помогают снять воспаление.

«Употребление тыквы будет способствовать хорошему состоянию кожи, ногтей и волос, так как состав этого продукта включают в себя фолиевую кислоту, витамин Е и железо», - отметила Иванова.

Она добавила, что также очень полезны тыквенные семечки и масло.