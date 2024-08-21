Жителям Подмосковья рассказали о правилах перевозки домашних животных в автобусах Мострансавто

Жители и гости Подмосковья обязаны соблюдать правила перевозки домашних животных в автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что провозить бесплатно можно собак-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченными возможностями. При этом на них должны быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак. Помимо этого, бесплатно можно ехать с собаками карликовых пород, если они будут находиться в руках владельца. Остальных животных необходимо перевозить в сумках-переносках, клетках или контейнерах. Собак средних и крупных пород можно перевозить только в наморднике и на коротком поводке, проезд за них оплачивается дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.