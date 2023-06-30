Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах проведения специальной оценки условий труда

В Государственной инспекции труда в Подмосковье рассказали о преимуществах проведения специальной оценки условий труда, которая сменила аттестацию рабочих мест в 2014 году.

В ведомстве пояснили, что такая оценка является основной процедурой, если требуется обосновать необходимость предоставления сотрудникам повышенной зарплаты, дополнительного отпуска, обеспечить им сокращенный рабочий день, в случае, если граждане заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Также результаты проведения специальной оценки, при условии обеспечения безопасных условий труда, могут стать основанием для получения скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

Спецоценка необходима и для обоснования финансирования работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.