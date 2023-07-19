Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах виртуальной сим-карты

Подключение цифровой сим-карты (eSIM) позволяет использовать одновременно до пяти мобильных номеров, распорядиться которыми можно по своему усмотрению: для работы, интернета, путешествий или общения с близкими, рассказала глава Мингоусправления Подмосковья Надежда Куртяник. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Кроме того, виртуальную сим-карту невозможно потерять или повредить, подчеркнула министр. Она отметила, что новые технологии делают жизнь комфортнее и позволяют всегда оставаться на связи.

Цифровая сим-карта — это вшитый в телефон чип. На него можно дистанционно записать профиль любого оператора сотовой связи. На территории Подмосковья такие услуги оказывают шесть операторов, подчеркнули в министерстве государственного управления, ИТ и связи региона.

Для подключения eSIM не нужно посещать офис оператора: можно получить и отсканировать QR-код или запросить код активации с адресом сервера, уточнили в ведомстве. Виртуальную сим-карту можно оформить и во время путешествий за границу. Для этого нужно обратиться в офис местного мобильного оператора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области продолжится работа по цифровизации услуг для предпринимателей.