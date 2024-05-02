Жителям Подмосковья рассказали о смене графика работы трех почтовых отделений

Три почтовых мини-отделения, расположенные в Лобне, Одинцове и Пушкине, изменили свой режим работы, их клиенты теперь смогут не только воспользоваться услугами почты, но и получить заказы Ozon. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.