Жителям Подмосковья рассказали о смене графика работы трех почтовых отделений
Фото: [Татьяна Коробейник]
Три почтовых мини-отделения, расположенные в Лобне, Одинцове и Пушкине, изменили свой режим работы, их клиенты теперь смогут не только воспользоваться услугами почты, но и получить заказы Ozon. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Для удобства клиентов отделения работают по новому графику: понедельник — пятница с 08:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед», — говорится в сообщении.
Жители городских округов могут ознакомиться с актуальным графиком работы почтовых отделений на сайте. Кроме того, он размещен в мобильном приложении Почты России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.