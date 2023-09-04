Жителям Подмосковья рассказали о вероятности возникновения лесных пожаров в сентябре
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В сентябре в Подмосковье ожидается низкий риск возникновения лесных пожаров, сообщили в областном Комлесхозе.
«Осень в Подмосковье началась с лесного пожара, который произошел на территории Шатурского лесничества. Говорить об окончании пожароопасного сезона еще рано, хотя, конечно, вероятность возгораний снизилась», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
По его словам, на этой неделе на территории лесов региона ожидаются преимущественно второй и третий классы пожарной опасности. Жителям также напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру «112».