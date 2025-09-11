Жителям Подмосковья рассказали о возможности принять участие в проекте «Профразвитие»

Всероссийскому проекту «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» исполнилось два года, в 2025 году участие в нем приняли более 60 тыс. студентов, выпускников и начинающих специалистов. Подмосковье входит в топ-10 регионов по количеству участников нового сезона — заявки подали 1786 человек (регистрация продолжается). Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Профразвитие» представляет собой масштабную экосистему карьерных сервисов и навигатор для тех, кто начинает профессиональный путь. Возможностями проекта воспользовались более 160 тыс. человек, более 75 тыс. получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию и повышению личной эффективности.

«Проект открыл более 500 стажировок в различных направлениях от ИТ и НКО до промышленности и банковского дела. Более 2,5 тыс. ребят прошли собеседования и каждый четвертый получил приглашение попробовать свои силы в крупных компаниях. Бесплатные онлайн-курсы прошли более 30 тыс. участников со всей страны, и многие из них отмечали рост уверенности в себе и готовность к собеседованиям», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Подмосковья за первые два сезона к нему присоединилось более 2,9 тыс. жителей региона, 45 — вошли в число финалистов и победителей.

Амбассадор «Профразвития» Ксения Огонлух добавила в своем поздравлении, что проект «Профразвитие» — лучший старт для карьеры. В честь праздника команда подготовила подготовила для участников подарок — «Дневник стажера». Кроме того, для участников записываются тематические подкасты и курсы и не только. Подать заявку на участие в третьем сезоне и узнать другие подробности можно на сайте профразвивайся.рф.

Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 16+