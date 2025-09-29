Жителям Подмосковья рассказали о возможностях MAX для пользователей

Национальный мессенджер МАХ представляет собой безопасную российскую цифровую платформу для общения и решения повседневных задач, среди его преимуществ – доступ к разным услугам и сервисам в одном приложении. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

В нем пользователи могут отправлять «тяжелые» файлы до 4 Гб, создавать групповые чаты, сортировать чаты по папкам и самостоятельно выбирать их оформление. Кроме того, в нем доступны аудио- и видеозвонки; групповые видеозвонки, денежные переводы через чаты и мини-приложения. Система защиты банковских сервисов идентична приложениям мобильного банка, уточнили в сообщении.

Помимо этого, в мессенджер внедрен многофункциональный ИИ-помощник, в котором есть функция генерации текстов и изображений, поиск ответов на вопросы и не только. За работу с жалобами пользователей и пресечение мошеннических активностей отвечает Центр безопасности МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.