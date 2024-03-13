Жителям Подмосковья рассказали об актуальном донорском светофоре на неделю
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Еженедельно Московский областной центр крови обновляет информацию о донорском светофоре исходя из потребности цельной крови, сейчас в регионе требуется вторая и четвертая отрицательная группа. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов, передает Министерство здравоохранения Московской области.
«Бывает так, что складывается особенно повышенная потребность в определенной группе крови, и тогда мы отражаем это в светофоре красным или желтым цветами. Донорам, чья группа светится зеленым цветом пока лучше воздержаться от донации крови. В случае посещения ими Службы крови, их материал будет передан в банк длительного хранения», — пояснил врач.
В министерстве напомнили, что стать донором может любой россиянин или иностранный гражданин, проживающий в России на законных основаниях более года, старше 18 лет. Перед процедурой сдачи крови им нужно будет пройти медицинское обследование.
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