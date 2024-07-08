Жителям Подмосковья рассказали об актуальном донорском светофоре за неделю

«Бывает так, что складывается особенно повышенная потребность в определенной группе крови, и тогда мы отражаем это в светофоре красным или желтым цветами. Донорам, чья группа светится зеленым цветом пока лучше воздержаться от донации крови. В случае посещения ими Службы крови, их материал будет передан в банк длительного хранения», — говорится в ведомстве.

При этом финальное решение о допуске до донации примет трансфузиолог при обследовании. В министерстве напомнили, что стать донором могут как граждане России, так и иностранные граждане, которые пребывают на территории страны на законных основаниях более года. Для этого они должны достигнуть возраста 18 лет и пройти медицинское обследование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.