Жителям Подмосковья рассказали об изменениях в составе общественной наблюдательной комиссии

В Общественной палате РФ рассказали жителям Подмосковья об изменениях в составе общественной наблюдательной комиссии региона, которые произошли в период с 1 января до 30 июня текущего года.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», были прекращены полномочия члена общественной наблюдательной комиссии Московской области Карягиной Анны Викторовны.