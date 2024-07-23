Жителям Подмосковья рассказали об опасных растениях для питомцев

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали владельцам домашних животных, какие растения не следует высаживать на дачном участке.

Ядовитыми для животных являются ирисы, нарциссы, пионы, люпины, гиацинты и хризантемы. При попадании этих растений в ротовую полость и ЖКТ животного могут развиться серьезные токсические расстройства.

Также опасность для животных могут представлять гортензии, сирень и ландыши, в особенности ягоды последнего. Помимо этого, питомцы могут отравиться первоцветами, цикламенами и азалиями.

В числе симптомов отравления — рвота, диарея, обильное слюноотделение, учащенное дыхание, вялость, апатия или, наоборот, возбуждение. В случае выявления этих признаков следует отвезти животное к ветеринару.