Жителям Подмосковья рассказали, почему нельзя кормить уток обычными продуктами

Уток и других диких птиц не стоит кормить обычными продуктами питания, например, хлебом, крупами, кусочками овощей и фруктов, потому что это может нанести вред их здоровью. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Вместо этого жители могут приобрести специальный корм для птиц, который продается в автоматах парков и скверов региона. В ведомстве уточнили, что в его состав входят важные для птиц компоненты растительного происхождения. При этом специалисты отмечают, что летом у них достаточно естественной пищи, а в зимний период подкормка может привести к зависимости от человека и притупить природные инстинкты пернатых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».