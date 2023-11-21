Жителям Подмосковья рассказали, почему нельзя сочетать антибиотики с алкоголем

Сочетание алкоголя и антибиотиков опасно не только тем, что лекарственное вещество может не подействует должным образом. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

По его словам, алкогольные напитки могут усилить или ослабить действие лекарственных препаратов, а также усилить побочные эффекты и спровоцировать появление более негативных последствий.

«Таких как головокружение, тошнота, подъем давления и сердцебиения, реакции кожных покровов в виде сыпи, зуда. В том числе, сочетание антибиотиков и алкоголя оказывает токсическое воздействие на печень. Все это может просто свести лечение на нет и привести к развитию осложнений» — предупредил врач.

По его словам, алкоголь при приеме антибиотиков стоит исключить полностью. При этом препарат нужно принимать исходя из режима и дозирования, назначенного специалистом.

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