Жителям Подмосковья рассказали, почему важно включать в рацион детей продукты с витамином С

Жителям региона напомнили, почему важно включать в рацион детей продукты с витамином С. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам врачей, витамин С помогает организму усваивать железо, поддерживает иммунитет. Также он необходим для нормальной работы соединительной и костной тканей.

Как отмечают диетологи, важно, чтобы витамин С поступал в детский организм с растительной пищей. Много этого витамина содержится в шиповнике, смородине, облепихе, петрушке, укропе, капусте, болгарском перце, яблоках, ананасах и цитрусовых. Эти продукты должны быть в рационе ребенка каждый день. Лучше всего употреблять их свежими, так как при термической обработке витамин С разрушается.

Аптечной аскорбинкой или другими сладостями с витамином С лучше не злоупотреблять, так как в такой продукции содержится много сахара.