Жителям Подмосковья рассказали, стоит ли ожидать подорожания презервативов

Серьезных предпосылок для подорожания презервативов в России нет, рассказал интернет-изданию «Талдом. Заря» замдиректора по вопросам импорта и регулирования крупного поставщика презервативов в стране Константин Демчук.

Так он прокомментировал появившуюся в интернете информацию о возможном подорожании презервативов российских брендов, таких как BAYAN, Torex и «Гладиатор», из-за отсутствия европейского размера стеклянных колб, необходимых для производства контрацептивов из латекса.

По словам эксперта, производители данной продукции на протяжении долгого времени закупают сырье из Юго-Восточной Азии, поэтому изменение ситуации с поставками стеклянных колб не повлияет на цены. Помимо этого, на рынке презервативов не отмечается уверенный рост в потреблении товаров, а доля рынка вышеупомянутых фирм составляет всего 1-5%.

Демчук также добавил, что во всем мире работают только три-четыре серьезных завода по производству презервативов, и цены на них не изменятся значительно.