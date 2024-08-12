Жителям Подмосковья рассказали, зачем нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет жителям Подмосковья подтвердить свою личность и получать услуги и сервисы онлайн, ее используют для авторизации на госуслугах и других государственных информационных системах. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, с помощью ЕСИА можно быстро входить в личный кабинет на государственных порталах и получить доступ ко многим услугам, например, подаче заявлений на получение пособий, налоговые декларации, медицинские услуги, запись детей в школ и не только. Подтвердить учетную запись ЕСИА можно с 14 лет. Сделать это проще всего через приложение или веб-версию своего банка. Подробности об этом размещены здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.