Жителям Подмосковья расскажут об услуге перевода жилого помещения в нежилое на вебинаре

Жителям Московской области расскажут, как получить разрешение на перевод жилого помещения в нежилое и наоборот в многоквартирном доме.

Вебинар по соответствующей муниципальной услуге состоится в эту пятницу. Его проведет подмосковная Госжилинспекция. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках консультации можно будет задать интересующие вопросы по теме. Вебинар состоится в эту пятницу. Мероприятие будет доступно по ссылке.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Ивантеевку, где проверил ход строительства ЖК «Пушкарь» Как отмечал глава региона, дольщики данного жилого комплекса получат ключи от своих квартир уже в августе.

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