Жителям Подмосковья спрогнозировали последние жаркие выходные

На этой неделе жителей Подмосковья ждут последние жаркие выходные, после этого температура воздуха медленно пойдет на спад. Об этом Regions рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается, что в субботу воздух прогреется до +24…+27 градусов, а в воскресенье — до +28 градусов. Но последний день недели также будут сопровождать редкие мозаичные дожди и местами грозы», — уточнил синоптик.

По его словам, сильный ветер в эти дни не ожидается, его порывы будут достигать около пяти метров в секунду. Тишковец добавил, что погоду в регионе определяет обширный североатлантический циклон, который непременно принесет похолодание.

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