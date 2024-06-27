Жителям Подмосковья стало проще получить социальную помощь

Жители Подмосковья теперь смогут проще получать социальную помощь после того, как онлайн- услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» дополнили экспертной системой, которая сформирует список организаций, оказывающих подходящие формы обслуживания. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря новой функции удастся избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что бесплатными социальными услугами в регионе, например, могут воспользоваться граждане, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, а также те, у кого в семье есть инвалид, который нуждается в постоянном постороннем уходе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.