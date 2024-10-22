Жителям Подмосковья в День защиты мужской нервной системы рассказали про женский абьюз

Некоторые мужчины сталкиваются с физическим насилием со стороны женщин. Об этом в Международный день защиты мужской нервной системы от насилия женщин REGIONS рассказал психолог Михаил Орлов.

По его словам, зачастую они могут ударить в пылу гнева любым предметом.

«Это может быть сковородка, стул, железный ошейник — все, что попадется под руку. При этом я ни разу не слышал, чтобы кто-то из мужчин освидетельствовал свои травмы, чтобы обратиться в полицию», — уточнил Орлов.

Эксперт уточнил, что многим из них стыдно за то, что их ударила женщина.

Ознакомиться с историями пострадавших от женского насилия жителей Подмосковья можно в материале REGIONS.