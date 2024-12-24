Жителям Подмосковья в преддверии Нового года рассказали, как выбрать безопасную пиротехнику

Пиротехнику стоит покупать только в крупных торговых центрах или специализированных магазинах, чтобы не избежать несчастных случаев. Об этом в преддверии Нового года REGIONS рассказал эксперт по безопасности Михаил Макеев.

По его словам, в таких точках продавцы могут предоставить всю документацию на товар.

«Обращайте внимание на продавцов-консультантов: они должны знать весь ассортимент „в лицо“ и суметь рассказать все о том товаре, который выбрали именно вы. Более того, специалисты могут показать наглядно видео, как будет взрываться тот или иной фейерверк», — сказал Макеев.

Он также советует выбирать только те товары, на которых есть маркировка, дата производства и знак качества.

Другие подробности о выборе пиротехники — в материале REGIONS.