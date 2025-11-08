Жителям Подольска предложили присоединиться к акции «Открытый день донора»

10 ноября в микрорайоне Климовск пройдет акция, которая дает возможность каждому жителю округа стать донором и внести свой вклад в спасение жизней. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация городского округа.

Эта замечательная инициатива организована координационным советом при Общественной палате РФ по донорству, Московским областным центром крови, гипермаркетом «Глобус» и Национальным фондом развития здравоохранения. Каждый желающий сможет стать донором, правда, для этого потребуется предварительная регистрация. Мероприятие пройдет в понедельник, 10 ноября по адресу: микрорайон Климовск, улица Молодежная, 11, в гипермаркете «Глобус».

Время работы акции — с 9:00 до 12:00. Всем неравнодушным людям предлагают не упустить возможность помочь тем, кто нуждается в донорской крови. Участие каждого человека может спасти чью-то жизнь, поэтому оно очень важно.

