Жителям Рязани назвали вакансии в регионе с высокой зарплатой

В Рязанской области наибольшую заработную плату предлагают программисту, которому предлагается оплата труда в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что также зарплату в размере 120 тыс. рублей предлагают главному энергетику, который имеет соответствующий опыт работы не менее трех лет.

Добавляется, что также заместитель главного бухгалтера может получать от 80 тыс. рублей, а инженер-сметчик – 60 тыс. рублей.