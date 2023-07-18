Жителям Рязани назвали вакансии в регионе с высокой зарплатой
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В Рязанской области наибольшую заработную плату предлагают программисту, которому предлагается оплата труда в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что также зарплату в размере 120 тыс. рублей предлагают главному энергетику, который имеет соответствующий опыт работы не менее трех лет.
Добавляется, что также заместитель главного бухгалтера может получать от 80 тыс. рублей, а инженер-сметчик – 60 тыс. рублей.