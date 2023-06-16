Жителям Рязани озвучили стоимость пикника с шашлыками

Согласно статистике, за выходные житель Рязанской области предпочитает уделять культурном отдыху более восьми часов, в том числе и на природе, а одним из любимых видов времяпрепровождения на природе является пикник с шашлыками. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что для компании, состоящей из четырех-шести человек, необходимо примерно 1,3 кг мяса, 15 г соли и немного специй, 300 г репчатого лука.

Также около 800 г сезонных овощей, хлеб, по полкилограмма кетчупа и майонеза.

Добавляется, что наиболее бюджетным будет куриный шашлык, который будет стоить почти 1,3 тыс. рублей, свиной шашлык – около полутора тысяч, а баранина – более 1,9 тыс. рублей.