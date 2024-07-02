Жителям Серпухова представили проект реконструкции парка «Питомник»

Глава городского округа Сергей Никитенко лично пообщался с жителями и ответил на интересующие вопросы. Будущее преображение парка оказалось актуальным, что еще раз подтвердило общественное мнение. Ранее за обновление этой зоны жители выступили на Всероссийском голосовании по выбору территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Проект современного и комфортного парка включит в себя спортивную площадку, игровую детскую зону, места для тихого отдыха, территорию для игры в стритбол, выгула собак, пешеходные зоны, беседки и так далее. Каждый посетитель сможет найти любимый уголок в парке, с пользой и удовольствием провести время.

Отметим, что к реализации проекта парка «Питомник» приступят в 2025 году.