Жителям страны рассказали, сколько они работают

Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет около семи с половиной часов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Минтруда.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что текущее значение достигает 7,43 часа. Хотя это несколько превышает уровни времен COVID-19, разница с прошлым годом практически отсутствует. В 2024 году аналогичный параметр равнялся 7,45 часа, а в 2023-м — 7,39 часа. Такая динамика свидетельствует о возвращении к устойчивым значениям продолжительности труда.

Глава ведомства пояснил, что усредненное значение формируется с учетом специальных режимов работы для отдельных профессиональных групп. Например, для медицинских работников, педагогов и сотрудников вредных производств установлена 40-часовая рабочая неделя. Поэтому классический восьмичасовой день не является универсальным ориентиром для расчета средних показателей по стране.

