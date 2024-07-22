Жителю Подмосковья провели торакоскопическую малоинвазивную операцию

В Московский областной онкологический диспансер обратился 74-летний мужчина, который жаловался на постоянную боль в животе, снижение массы тела и общую слабость. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Врачи выявили у него рак тела поджелудочной железы с метастазами в печень, пациенту назначили торакоскопическую симпатэктомию.

«С целью купирования болевого синдрома мы удалили данному пациенту два нервных узла, которые находятся в симпатическом стволе, отвечающих за регулирование деятельности поджелудочной железы. До операции интенсивность боли отмечалась в семь баллов, после проведенной операции ноль баллов, таким образом, пациенту с данным диагнозом, проведенная операция позволит жить без боли и в ясном сознании», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 Сергей Тараров.

По его словам, малоинвазивность операции позволяет пациенту легко и быстро пройти реабилитационный период. Сейчас мужчину уже выписали под наблюдение онколога по месту жительства, он чувствует себя хорошо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.