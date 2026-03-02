Жителю Прокопьевска предъявлено обвинение в жестоком убийстве супружеской четы

Следователи предъявили официальное обвинение 39-летнему жителю Прокопьевска, задержанному по подозрению в расправе над местной супружеской парой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Как сообщалось ранее, в городских телеграм-каналах появилась информация об убийстве школьной учительницы английского языка и ее супруга. По неподтвержденным данным, мужчину застрелили в гараже, а женщину зарезали в собственной спальне. Официально уголовное дело было возбуждено по факту гибели 60-летнего мужчины и его 56-летней жены.

По версии следствия, трагедия разыгралась вечером 24 февраля 2026 года. Фигурант находился в гараже на территории домовладения на улице Главной. Между ним и хозяином вспыхнула ссора на почве личной неприязни из-за денежного долга. В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента рукояткой пистолета, найденного в гараже, а также клинком ножа в голову и шею. Полученные ранения оказались смертельными – потерпевший скончался на месте.

Опасаясь разоблачения, обвиняемый решил избавиться от единственной свидетельницы. Он взял с собой нож и молоток и проник в жилой дом. В спальне нападавший нанес 56-летней женщине множественные удары этими предметами по голове и шее. От тяжелых травм потерпевшая также скончалась на месте преступления. После содеянного мужчина похитил из дома различные ценности и скрылся.

Тела погибших обнаружила дочь хозяина дома. Встревоженная долгим отсутствием отца, она пришла проведать его и нашла мертвой мачеху. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра территории обнаружили тело мужчины в гараже.

На допросе у следователя задержанный сознался в содеянном. Он подробно рассказал об обстоятельствах преступления и подтвердил свои показания во время следственного эксперимента. Действия обвиняемого квалифицированы по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с сокрытием другого преступления). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проведен ряд неотложных мероприятий: осмотрены места происшествия, в квартире подозреваемого прошел обыск. Правоохранители изъяли важные для следствия вещи, включая похищенное имущество потерпевших. Хотя обвиняемый утверждал, что выбросил ценности в реку, эта версия была опровергнута в ходе расследования. Также допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы и изучена детализация телефонных переговоров.

