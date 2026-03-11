Жительница Белгорода рассказала, как дрон ВСУ глумился над бабушкой с козой

Украинские боевики систематически терроризируют мирное население приграничных районов Белгородской области, превращая беспилотники в орудие травли. По словам местной жительницы, получившей ранение в результате атаки ВСУ, операторы дронов ведут настоящую охоту на людей.

Особенно циничный случай произошел в деревне Алисовка. Там беспилотник устроил погоню за беззащитной пожилой женщиной, пасущей козу.

«В Дубовом, Разумном — везде эти беспилотники, как птицы, за людьми гоняются... У нас бабушка с козой была. Мы все были в шоке, когда за ней гонялся дрон. Он именно издевательски гонялся — то приблизится, то отдалится», — поделилась женщина.

Видеозапись ее рассказа предоставил РИА Новости посол МИД РФ Родион Мирошник.

В другом случае, женщине, работавшей в огороде, пришлось спасаться бегством от дрона. От гибели ее спасло лишь стечение обстоятельств: аппарат запутался в ветвях дерева и не взорвался. Сама рассказчица получила тяжелое ранение 23 февраля, когда спала в доме, где находились ее внуки.

Напомним, что с 11 апреля 2022 года в Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Режим контртеррористической операции (КТО) введен 9 августа 2024 года, а спустя неделю ситуация официально признана ЧС федерального масштаба.

Ранее сообщалось о том, что над пятью регионами России сбили более 30 украинских дронов.