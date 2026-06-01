Жительница Благовещенска получила 17 лет колонии за истязание и убийство малолетней дочери

В Благовещенске суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, которая на протяжении полугода истязала малолетнюю дочь, а затем убила ее. Как сообщили « Ленте.ру » в объединенной пресс-службе судов республики, женщину признали виновной сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: убийство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Суд установил, что с августа 2024 года по февраль 2025 года подсудимая систематически пренебрегала родительскими обязанностями, нанося ребенку как физический, так и психологический вред. Она ограничивала девочку в еде, не заботилась о ее гигиене, а на плач реагировала криком, сильной тряской и побоями. Кроме того, мать целенаправленно воздействовала на психику дочери: включала громкие звуки, накрывала лицо и тело тканью, завязывала рот, в душном помещении одевала в теплую одежду и постоянно оскорбляла. Все это, по заключению суда, ставило жизнь ребенка под угрозу.

Трагическая развязка наступила ночью 18 февраля 2025 года. Будучи недовольной плачем дочери, женщина совершила с ней расправу. Суд приговорил ее к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима.