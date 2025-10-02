Жительница Бурятии родила тройняшек и стала матерью шестерых детей

В перинатальном центре Республики Бурятия произошло знаменательное событие: жительница региона стала мамой сразу троих мальчиков. Информация об этом поступила из пресс-службы медицинского учреждения.

«26 сентября особенный день для семьи Сидоровых и нашего центра! С радостью сообщаем, что сегодня домой отправились тройняшки — Артем, Роман и Виктор, родившиеся 27 августа», — рассказали в больнице.

Медики подчеркнули, что рождение одновременно троих малышей стало серьезным испытанием и потребовало максимальной концентрации и высокого уровня квалификации от всего персонала центра.

Дома новорожденных братьев с нетерпением ждали три старшие сестры. Коллектив медицинского учреждения пожелал счастливым родителям безграничного счастья, терпения и энергии в воспитании шестерых детей.

Ранее сообщалось, что китаец после ДНК-теста узнал, что отцом его детей был собственный дядя.